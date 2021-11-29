Beyaz önlük giydiler

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi Öğrencileri, beyaz önlük giyerek, mesleklerindeki ilk adımı attı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi, ‘’Diş Hekimliği öğrencileri olarak bizlerin ilk göz ağrısınız. Beyaz önlüğün ifade ettiği gibi sizleri de saflığın, sevginin, iyi niyetin, sabrın, çalışkanlığın ve temizliğin birer temsilcisi olarak donanımlı, kaliteli ve nitelikli diş hekimleri olarak yetiştirip mezun etmek istiyoruz. Bu önlüğü giymenizden itibaren mesleğinizin ahlaki ve etik değerlerine sahip çıkacağınız inancıyla, sizleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz’’ dedi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu da , ‘’Bugün beyaz önlüklerinizi giyinerek tıp doktoru olmaya ilk adımınızı atmış bulunmaktasınız. Bir doktor için beyaz önlük hem gerçek hem de manevi anlamda temiz ahlakın ve vicdanın birer göstergesidir. Sizlerin tüm yaşamınız boyunca hem önlüğünüzün hem de vicdanınızın bembeyaz kalmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, göreve geldiklerinde YÖK’ün yeni yüzünün hak ettiği noktalara Üniversiteyi taşıma, YÖK’ün kendilerine çizdiği hedeflere ulaşma noktasında bir yol haritası çizdiklerini hatırlattı. Karadağ, ‘’İhtisas üniversitesi değildik ‘İhtisas Üniversitesi’ olduk. Hemen ekip kurduk bu alanda bölgesel kalkınma odaklı hedeflerimiz neler olmalı? Yozgat ilimizde bu alanda nasıl katkılar sunarız? Bu konuda bir yol haritası çizdik. Gerekli alt yapımızı gerekli yapılanmalarımızı sağladık ve bugün itibariyle ihtisas üniversitesi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi 2022-2026 stratejik planlarını ‘Girişim Odaklı Üniversite’ olarak konuşlandırdı. Yani bu üniversite, ürettiği bilgiyi teknolojiye, bu teknolojiyi üniversite sanayi işbirliğine aktaracak bir üniversite konumuna evrilmiş oldu. Bu çerçevede biz mevcut akademik kadromuzu esas alarak bu alana daha güçlü hitap edecek yeni akademik kadrolarımızı takviye ederken diğer taraftan da üniversitemizin bölgemizin hedefleri doğrultusunda gerek sağlık alanında gerek diğer alanlarda eksik olduğumuz alanlara yöneldik. Bizden önce diş hekimliği fakültesinin kurulumu ile ilgili bir süreç başlatılmıştı. Biz hemen onun tescili ile ilgili YÖK nezdinde girişimlerde bulunduk. O dönem YÖK Başkanımız ve YÖK Kurul Üyelerimiz bize itimat etti. Böylelikle diş hekimliği fakültemiz kurulmuştu. Üniversitemizin en son kurulan fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi idi. Bu süreçten sonra diş hekimliği fakültemizi eski Tıp Fakültesi binamızda istenilen hedeflere ulaştırmak üzere yapılandırdık. Hem alt yapımızı güçlendirmek hem insan gücümüzü olması gereken seviyelere taşımak adına gece gündüz çalışma yaptık’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ders başı yapan doktor ve diş hekimi adayı öğrenciler beyaz önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı.