Beyaz Bayrak aldılar

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programı’ projesi kapsamında okul sağlığını korumak, geliştirmek maksadıyla belirlenen kriterler doğrultusunda okulların denetimlerinin yapıldığı söyledi. Yazıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından yapılan inceleme, yerinde değerlendirmeler sonucunda, temizlik ve hijyen konusunda belirlenen kriterlere sahip olan okullara beyaz bayrak okul sertifikaları verildiğini kaydetti. Yazıcı, Yozgat il genelinde belirlenen kriterlere uyan 70 okulun Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazandığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Şu ana kadar 264 okulumuz Beyaz Bayrak Sertifikası almış olup, hedefimiz tüm okullarımızın Beyaz Bayrak Sertifikası almasıdır. Konuyla ilgili yerinde tespit süreci devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan okullarımızı tebrik eder, İl Sağlık Müdürlüğümüze emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.