BESYO için çalışıyorlar

İlçede BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla eğitim verilmişti. Hocalar eşliğinde BESYO sınavlarına hazırlanan öğrenciler TYT-YKS sınavlarının açıklanmasıyla sınava gidecekleri yerlere hareket ettiler. Mülakatlara hazırlanan 36 öğrenci Ceylanpınar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla yola çıktılar. Öğrenciler Yozgat, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Kars ve Ordu'da BESYO mülakatlarına girecekler.
08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
7 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol