BESYO için çalışıyorlar

İlçede BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla eğitim verilmişti. Hocalar eşliğinde BESYO sınavlarına hazırlanan öğrenciler TYT-YKS sınavlarının açıklanmasıyla sınava gidecekleri yerlere hareket ettiler. Mülakatlara hazırlanan 36 öğrenci Ceylanpınar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla yola çıktılar. Öğrenciler Yozgat, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Kars ve Ordu'da BESYO mülakatlarına girecekler.