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BESYO için çalışıyorlar

BOZOK Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu’nun sınavlarında başarılı olabilmek için Şanlıurfalı gençler Ceylanpınar Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslarda hazırlanıyorlar.

BESYO için çalışıyorlar

BOZOK Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu’nun sınavlarında başarılı olabilmek için Şanlıurfalı gençler Ceylanpınar Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslarda hazırlanıyorlar.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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BESYO için çalışıyorlar

İlçede BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla eğitim verilmişti. Hocalar eşliğinde BESYO sınavlarına hazırlanan öğrenciler TYT-YKS sınavlarının açıklanmasıyla sınava gidecekleri yerlere hareket ettiler. Mülakatlara hazırlanan 36 öğrenci Ceylanpınar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla yola çıktılar. Öğrenciler Yozgat, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Kars ve Ordu'da BESYO mülakatlarına girecekler. 

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