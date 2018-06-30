Beslenme Dostu okullar

Yozgat İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, projenin amacının sağlıklı nesiller yetiştirerek toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Yazıcı, ‘’Hep beraber çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin daha müreffeh olması amacıyla büyük bir özveri ile çalışıyor, toplam kalite anlayışı ve ekip ruhuyla evlatlarımızı daha güzel ve sağlıklı bir ortamda yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Hedefimiz tüm okul ve kurumlarımızın Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul standartlarına ulaşmasıdır’’ dedi.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ‘’Okul sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla belirlenen kriterler doğrultusunda okullarımız hem Milli Eğitim Müdürlüğü Hem Sağlık Müdürlüğü´nün personelleri ile incelenip, yerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Temizlik ve hijyen konusunda belirlenen kriterlere sahip olan okullarımıza beyaz bayrak ve beslenme dostu okul sertifikaları verilmektedir. Sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için beslenme ve yaşam çok önemli hususlardır. Bu hastalığın temelinde maalesef sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam yatmaktadır. Bu nedenle gençlerimizi erken zamanda bilinçlendirmek, okullarımızda sağlıklı beslenme ortamları oluşturmak ve onları hareketli yaşama teşvik etmek maksadıyla bu kriterler doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde belli bir başarı grafiği elde etmiş bulunmaktayız. Sayın Valimize İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödül alan okullarımızı tebrik ediyorum‘’ diye konuştu.

Vali Yardımcımız Salih Altun, Türkiye´de okulların gerek fiziki durumu gerekse teknik imkanları, eğitim materyallerinin çeşitliliği ve eğitimde kaynağa ulaşma imkanları gün geçtikçe artış göstermekte olduğuna dikkat çekti. Konuşmaların ardından Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu okul ödülü alan oklularımızın görselleri yansıtıldı. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul ödülü alan okul müdürlerine sertifika ve belgeleri dağıtıldı.