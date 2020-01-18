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Beşizlerin karne heyecanı

AKDAĞMADENİ ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de dünyaya gelen beşiz çocukları, karne sevinci yaşadı.

Beşizlerin karne heyecanı

AKDAĞMADENİ ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de dünyaya gelen beşiz çocukları, karne sevinci yaşadı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:09
Beşizlerin karne heyecanı

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, Zeynep Muhteber, Muhammed Emin, Yunus Kerem, Ömer Faruk ve Davut Ege karnelerini anneleri Özlem Bulut ve ağabeyleri Efe ile aldı. Beşizlere karnelerini 2/A sınıfında düzenlenen törende Kaymakam Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın verdi. Kaymakam Kaplay, yarıyıl tatilinin, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi. Anne Bulut, çocuklarının karne heyecanına ortak olduğunu ifade ederek, "Zorlu bir yılın ilk yarısını geride bıraktık. Tüm öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Karnelerini alan beşizler sınıfta arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Beşizlerin Karne Heyecanı
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