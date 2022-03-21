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Beşincisi açıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tefrişatı yapılan Şehit Kütüphanelerinin 5’incisi açıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:04
Beşincisi açıldı

2002 yılında Edirne'de silahlı çatışmada şehit olan Nuri Tanışman’ın adına, Cumhuriyet Ortaokulu’nda oluşturulan Şehit Kütüphanesi’nin açılışını Yozgat Valisi Ziya Polat gerçekleştirdi. Açılışa Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Şehit Nuri Tanışman’ın ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
Yozgat İl Milli Eğitimi Müdürü Yusuf Yazıcı, “Beşincisini açtığımız şehit kütüphanelerimize toplam 20 bin adet kitap kazandırılmış olup öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Kütüphanelerimizin açılmasına emek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.  Açılışta Polat, Şehit Nuri Tanışman’ın annesine Kur'ân'ı Kerim ve bayrak hediye etti.

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