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Benim için yaz/çiz

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Benim için bir resim çiz, bir mektup, bir şiir yaz’ dergisini, özel öğrenciler ile sponsorlara ulaştırdı.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:58
Benim için yaz/çiz

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Engelliler Haftası’ kapsamında hazırlanan dergi özel öğrenciler ile sponsorlara ulaştırıldı. 
Sarıkaya ilçesinde öğrenim gören, engelliler konusunda farkındalık yaratmak isteyen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, özel arkadaşları için resimler, şiirler ve mektuplar yazdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, gönülden düşen bu sözcükleri dergi haline getirip, ölümsüzleştirdi. Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan'ın katılımıyla, Özel Eğitim Sınıflarında ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler ile derginin basımına sponsor olan esnaf ziyarete edilerek dergi takdim edildi. Derginin hazırlanmasında Özel Eğitim Öğretmeni Hafize Doğan, Görsel Sanatlar Öğretmeni Feyzullah Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Abdullah Düğer görev aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Benim Için Yaz/çiz
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