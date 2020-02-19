Belgesel Çekimleri

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi faaliyetleri kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerinde, ilçe halkına ve internet ortamında sunulmak üzere belgesel çekimi yapılıyor. Çekimlere, Gazi Yakup Ergen’in ev ve iş yerinden başlandı. Çekimlere katılan gazi Yakup Ergen’in eşi Aysel Ergen bu hikayenin önemli bir parçası olmaya başladığı ilk yıllardan bahsederek, belgesele katkı sağladı. Çekimler Sarıkaya'da Şehit Aileleri ve başka Gazilerin de dahil edilmesiyle birlikte 18 Mart'a değin devam edeceği bildirildi.