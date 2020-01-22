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Belgelerini aldılar

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘Sürü Yönetimi’ kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini törenle aldı.

Belgelerini aldılar

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘Sürü Yönetimi’ kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini törenle aldı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:32
Belgelerini aldılar

 20 gün süreli sürü yönetimi eleman kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, kurs bitirme belgeleri Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozda, Şube Müdürleri Ahmet Karakaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, Müdür Yardımcısı Fatih Çağın, Kurs Eğitmeni Aytekin Açıkel tarafından verildi.  Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, kursiyerleri katılımları nedeniyle tebrik etti, kursun açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Merkezi idarecilerine ile kurs eğitmenine teşekkür etti.

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BELGELERiNi ALDILAR
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