Belgelerini aldılar

Türkiye genelinde Kalite Yönetim Sistemleri TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgelendirmede çerçevesinde belge almaya hak kazanan 64 okuldan 12’si Yozgat’tan çıktı. Belge almaya hak kazanan okul müdürlerine belgeleri Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı salonunda düzenlenen törenle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından takdim edildi. Türkiye genelinde elde edilen bu büyük başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Belgesinin alınımında Müdürlük İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışanları, okul yönetici, öğretmen ve personeline teşekkür etti.