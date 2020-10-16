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Belgelerini aldılar

Yerköy ilçesinde ‘Okulum Temiz Belgesi' dağıtım törenine katılan Kaymakam Mustafa Karaca, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.

16 Ekim 2020 Cuma 00:54
Belgelerini aldılar

YERKÖY ilçesinde ‘Okulum Temiz Projesi’ kapsamında, belge almaya hak kazanan okulların belgelerini dağıtan Kaymakam Mustafa Karaca, okul denetiminde de bulundu. Hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan Yerköy TOKİ Şehit Ali Salmanlı İlkokulu'na belgesi törenle verildi. Kaymakam Mustafa Karaca, pandemi döneminde hem milli eğitim camiası hem de ülke olarak olağanüstü bir dönem yaşandığını, uzaktan eğitime İlçemizin çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyledi. Karaca, ‘’Bu süreçte öğrencilerimizin hijyen standartlarına uygun bir şekilde eğitim alabilmesi için göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi. Kaymakamımız Karaca, konuşmalarının ardından 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan TOKİ Şehit Ali Salmanlı İlkokulu Müdürü Zafer Tan'a Okulum Temiz Belgesini takdim etti. 

Anahtar Kelimeler:
BELGELERiNi ALDILAR
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