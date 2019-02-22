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Belgelendiler

ÇAYIRALAN ilçesinde açılan katı yakıt ve kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini törenle aldı.

Belgelendiler

ÇAYIRALAN ilçesinde açılan katı yakıt ve kalorifer ateşçiliği kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini törenle aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Belgelendiler

Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Katı Yakıt Kalorifer Ateşçisi Kursu ilgi gördü. Kursa katılan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Mehmetçiklere belgelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ verdi. Belge töreninde Şube Müdürü Hakan Mucuk, Ahmet Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbest, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş da hazır bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
çayıralan
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