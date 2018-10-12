BELGE SINAVI YAPILDI

Sınavlara, 156 kişi katıldı. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ‘Mesleki Yeterlilik’ kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 2018 yılı Şubat ayında resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren kanunla birlikte, belgenin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Arslan, ‘’Üyelerimizin ve gelecekte bu mesleği yapmayı düşünen vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına TOBB Meybem şirketi ile birlikte hızlı bir çalışma yaparak, belgelendirme sınavlarını organize ettik. İki aşamalı olan sınavların teorik kısmı tamamlandı. Uygulama kısmı ise 4 gün içerisinde tamamlanacaktır. İlçemiz ekonomisine şüphesiz çok büyük katkı sağlayan üyelerimiz, eminiz ki bu sınavları da başarıya tamamlayacaklardır. Sorgun TSO olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke imza atarak söz konusu sınavları üyelerimizin ayağına getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.