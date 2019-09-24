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Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım

SORGUN Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere nakdi yardımda bulundu.

Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım

SORGUN Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere nakdi yardımda bulundu.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım desteğinde bulunduklarını söyledi. Başkan Ekinci, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda her çocuğumuza destek olmak istedik. Önceliğimiz ilk kez yerleşen öğrencilerimiz oldu, lakin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize de desteğimiz oldu. Elimizden geldiğince öğrencilerimize destek olmaya ve isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin adımlarını sağlam atmaları adına, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden üniversite öğrencilerine Yardım
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