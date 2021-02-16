Belediyeden gençlere destek

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerindeki müzik bölümü özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilere sınav öncesi ücretsiz hazırlık kursu verdiklerini söyledi. Sorgun İlyas Arslan Kültür Merkezinde müzik eğitmeni eşliğinde verilen ücretsiz hazırlık kursunu ziyaret eden Başkan Ekinci, öğrencilerle sohbet etti. Ekinci, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak verilen kursta, konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerindeki müzik bölümü özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin gelişimleri hakkında müzik eğitmeninden bilgi aldı, öğrencilerin müzik derslerine de eşlik etti. Öte yandan, Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Ressam Fatih Gökkaya’yı makamında kabul etti. Gökkaya, M. Erkut Ekinci'ye kendi çizdiği tabloyu hediye etti.