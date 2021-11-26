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BECERiLERiNi SERGiLEDiLER

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında öğrenciler tarafından öğretmenleriyle birlikte yaptıkları bilimsel çalışmalar, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarında görücüye çıkartılmaya devam ediyor.

26 Kasım 2021 Cuma 00:54
BECERiLERiNi SERGiLEDiLER

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesinin hazırladığı bilim fuarı etkinliğine katıldı. Okul salonunda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliğinde yapılan projeleri inceleyen Yazıcı, çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı. Yazıcı, ‘’Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması sürecinin en önemli faktörü olmaları ve özgün eserler ortaya koymalarıdır. Bu kapsamda bilimsel çalışmaların öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından ortaya konması Ülkemizin daha da ileriye gitmesi açısından oldukça önemlidir’’ dedi. Yazıcı, projelerin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

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