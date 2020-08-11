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Beceri Atölyesi

Çekerek Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokuluna kurulacak, Beceri ve Tasarım Atölyesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

11 Ağustos 2020 Salı 00:06
Beceri Atölyesi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okullarına yapımına başlanan Beceri ve Tasarım Atölyelerinin altyapı çalışmalarını inceledi. Akkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda Müzik, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama, FETEM olmak üzere dört alanda yapılacak atölyelerde incelemelerde bulundu. Akkan, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu'na yapılacak olan FETEM sınıfının alt yapı, bakım, onarım, boya çalışmaları hakkında bilgi alıp, çeşitli tavsiyelerde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Beceri Atölyesi
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