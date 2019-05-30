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Bayram öncesi ÜCRETSİZ TIRAŞ

SORGUN Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticisi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi taşımalı eğitim gören öğrencileri ücretsiz saç tıraşı yapıyor.  

Bayram öncesi ÜCRETSİZ TIRAŞ

SORGUN Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticisi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi taşımalı eğitim gören öğrencileri ücretsiz saç tıraşı yapıyor.  

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Bayram öncesi ÜCRETSİZ TIRAŞ

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, HEM’de görev yapan usta öğretici Talip İlbaş tarafından öğrencilerin ücretsiz tıraş edildiğini söyledi.  Bu uygulamayla, Ramazan Bayramı öncesi talep gelen okullarda tüm öğrencileri ücretsiz tıraş etmeyi planladıklarını dile getiren Ekinci, "Şu ana kadar 100'e yakın öğrenciyi tıraş ettik. Bu gibi topluma faydalı etkinliklerin yapılmasını önemsiyoruz. Bu nedenle böyle bir uygulamayı hayata geçiren Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

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