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Bayram öncesi sınavda terlediler

YOZGAT il genelinde hafta sonunda Liseye Geçi ve Bursluluk Sınavları yapıldı.

Bayram öncesi sınavda terlediler

YOZGAT il genelinde hafta sonunda Liseye Geçi ve Bursluluk Sınavları yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Bayram öncesi sınavda terlediler

8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yozgat il genelinde 24 sınav merkezinde 246 salonda 4 bin 654 öğrenci sınava girdi, 558 öğretmen görev aldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ise dün gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'ncı sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı. Sınav 12.00'da tamamlandı. Öğrenciler salonlara sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul dışında çocuklarını bekledi. 

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