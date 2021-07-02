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BATMAN’A DA ULAŞTIK

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata Batmanlı çocuklar ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:52
BATMAN’A DA ULAŞTIK

Batman il ve ilçelerine bağlı kırsaldaki köy ve kasaba okullarına yönelik yürütülen ‘Köy Çocuklarının Yüreğine Kitap Dokuyalım’ etkinliğine Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da katıldı. Batman BİLSEM ve Batman Siirt Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Bölge Odası işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalarla, kendisi de yazar olan Behçet Gülenay ziyaret ettiği okullardaki çocukların unutamayacağı hatıralar yaşamasına vesile olduğu değerlendiriliyor. Yozgat’ta köy okulları başta olmak üzere, gönüllü olarak yürüttüğü faaliyetleri Türkiye genelinde de bilinen ve ilgiyle izlenen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Batman’ın Bıçakçı Ortaokulu’nda ilkokulda ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi ve öğretmenlere proje döngüsü yönetimi konusunda seminer verdi. Böyükata, öğrencilerle canlı bir iletişim atmosferi oluşturarak, geçmişte öncü bilim insanlarının yaptığı çalışmalardan kısa bahisler açtı ve onlara bilim okuryazarlığı konusunda merak uyandıracak bilgiler paylaştı. Meraklarını uyandırarak ileride yapmak istedikleri konusunda öğrencileri konuşturarak, onların ilgi duydukları konularda sorularına cevap verdi. Öğretmenlere dönük verdiği bilgilerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, özgün fikirler etrafında projeler yapılabileceğine dair yönlendirici bilgiler aktardı. Kısa süreli uygulamalara da yer verdiği konuşmasında, öğrenci mizacına uygun karakter eğitiminin verilmesiyle, iyi kişilikli bireylerin toplumda çoğaltılabileceğine dönük kritiklere de yer verdi. Öğrencilerin yönelimlerini iyi gözlemleyerek, onların dünyasından hareketle pek çok öğrenci projeleri çıkartılabileceğine dair örnekler vererek, teknik bilgiler paylaştı. Kırsaldaki okulların sahip olduğu avantajlı yanlar da hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu tür okulların birer “butik kolej” görünümüne sahip olduğuna dikkat çekerek, ‘köy koleji’ düşüncesini bir kez daha dile getirdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte etkinliklere katılarak semineri izleyen Batman Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Oktay Adıyaman da daha önceki deneyimlerinden bilgiler paylaşarak, proje faaliyetlerine aktif katılan öğrencilerin üniversite okumaya olan motivasyonlarının yükseldiğini belirtti. Etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Batman’da çok güzel bir çalışma yürütülüyor. Batman BİLSEM’de görev yapan Eğitimci Yazar Behçet Gülenay’ın koordine ettiği ‘köy çocuklarının yüreğine kitap d'okuyalım’ isimli faaliyet son derece değerlidir. Desteklenmeye layık olan bu programa ildeki yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgisi yerindedir ve artacağına inanıyorum. Öyle ümit ediyorum ki; çocuklar bölgelerindeki bilim insanlarını tanıdıkça daha fazla özgüven kazanacak ve gelecekte ülkenin ve insanlığın faydası olacak pek çok güzel işe katkı verecek ve öncülük edecektir” dedi. 

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BATMAN’A DA ULAŞTIK
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