Başkent’te etkinlik

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programın 27’incisi Çağa Ortaokulunda düzenlendi. Etkinliğe Hacette Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Nurettin Demir de katılarak destek verdi ve hem öğrenci hem de öğretmenler ile söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ‘Çağa'dan da İbn-i Sina çıkabilir’ başlığı etrafında metafor oluşturularak öğrenciler bilim insanı olma yönünde merak uyandırmaya ve ‘Ben de yaparım’ başlığı altında da özgüven duygularını güçlendirmeye yönelik sohbet havasında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca ‘Okulda Proje Çalışmaları Eğitim Semineri’ konulu buluşmada öğretmenlerle deneyim paylaşımında bulunuldu. Böyükata, önce 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileri ile bir araya geldi ve onlara sorular sorarak, bir günlük zamanın büyük kısmını çalışmaya ayırmanın gelişim ve üretkenlik açısından faydalarına değinerek Fuat Sezgin gibi pek çok öncü bilim insanını nasıl çalıştıklarını ve çalışmanın zevkli yanlarının farkında olmak gerektiğini örneklerle ortaya koydu. Aziz Sancar’ın başarıya dair düşüncelerine de gönderme yaparak zekadan ziyade çalışmanın rolüne vurgu yaptı. İbn-i Sina gibi pek çok öncü bilim insanın yaptığı çalışmalardan, matematik, astronomi, tıp ve mühendislik alanlarından örneklerle zenginleştirdiği konuşmasında Böyükata öğrencilerin de ilerde insanlık için yeni yollar açacak işler yapabileceklerini ifade etti. Daha sonra 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileriyle yaptığı söyleşide de farklı biçimlerde benzer konulara değinen Böyükata, Çanakkale Savaşları’nda kaybettiğimiz genç ve nitelikli insan açığımızı hala kapatabilmiş değiliz diyerek çocukların iyi eğitimli kalifiye insan olma yolunda çaba göstermelerinin önemini izah etti. Öğretmenlerle yaptığı söyleşide ise ‘Köy Koleji’ düşüncesini açıklayarak, öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda öğrencilerle bire bir ilgilenme imkânlarının olduğunu ve onara proje faaliyetlerinde rehberlik yapmalarının olumlu yanlarını kritik etti. Ayrıca Böyükata bir grup öğrenci velisi ile de bir araya gelerek kendi öğrencilik yıllarında yaşadıklarından ve bir veli olarak kişisel deneyimlerinden hareketle ailelerin çocukları anlamadan faydalanabilecekleri bilgileri aktardı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Nurettin Demir ise önce 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri ile 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileriyle sohbet tadında buluşmalar gerçekleştirdi. Öğrencilerle yaptığı sohbette öğrencilik deneyimi ve çalışma alanı yanında Demir, okumanın ve dil öğrenmenin yararları, yazmanın önemi, akademisyen nasıl olunur, akademisyen ne yapar, çevremizdeki dile ve farklılıklara duyarlılık konularında bilgi verdi. Demir, öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmada da onarı lisan üstü eğitime motive edecek ve kendileri için yol gösterici olacak konulara değindi.

Okula hediye olarak genç yazarlardan Aybike Gül Demir’in kitapları, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker’in gönderdiği çocuk kitapları ile Mozaik yayınları Koordinatörü Abdulhamit Emekli’nin getirdiği kaynak kitaplar da teslim edildi. Etkinliğe ilgi gösterip iştirak eden Abdulhamit Emekli yaptığı değerlendirmede özveriyle köy okullarına giden akademisyenlerin öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini pek çok önemli konulara toplamada ele aldıkları yöntem ve seminerlerin sonunda konuyu öğrencilere yol gösterecek ve unutamayacakları konulara bağlayarak bitirişlerinin etkililiğine değinerek, böyle bir programda bulunmuş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Emekli, “Çocukların hayal dünyasını geliştirip onlara yeni ufuklar açıp bizzat öğrencilerden ileriye dönük hedeflerini duymak, hedefi olmayanlara hedef koydurmak ve onları kendilerinin duymasını sağlamak son derece harikaydı” dedi.

Programın etkili olduğuna, okulda ve öğrencilerde olumlu bir havanın oluşmasına, söyleşilere katılan öğrencilerin çok keyif aldıklarına değinen Çağa Ortaokulu Müdürü Zehra Göçmenise; “Bugün öğrencilerimiz, bizim öğretmenlerimiz olduğunu bildikleri üniversite öğretmenlerinin yani bir nevi her gün derslerine giren öğretmenlerinin de öğretmenleri ile tanışmış oldular. Bizler de yeniden onlar gibi öğrenci olduk” dedi.

