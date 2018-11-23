Başkanlık devir teslimi yapıldı

Demokrasinin eğitim yoluyla güçlendirilmesi, öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürü oluşturarak, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında yapılan seçimler tamamlandı. Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen seçimler neticesinde Atatürk Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi İbrahim Hakkı Kılıç, Yozgat İl Öğrenci Meclis Başkanı seçildi. Seçimlerin ardından İl Öğrenci Meclisi eski Başkanı Mehmet Sefa Koç, yeni seçilen İl Öğrenci Meclis Başkanı İbrahim Kılıç’a görevini teslim edip, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret etti. Yazıcı, ‘’Geleceğin yöneticileri olarak biz siz gençlere güveniyor ve attığınız adımlarda siz değerli öğrencilerimiz destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızca okullarımızda öğrencilerimize demokrasi eğitimi amacıyla oluşturulan mecliste arkadaşlarınızın desteğini alarak il temsilcisi oldunuz. Başkanımızın ilimizi Ankara’da öğrenci meclisinde layıkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bakanlığımızın bu projesi, çocuklarımıza küçük yaşta demokrasiyi anlatmak amaçlı bir projedir’’ dedi.