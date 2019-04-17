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Başkanın öğrenci konukları

YERKÖY İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Başkanın öğrenci konukları

YERKÖY İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Başkanın öğrenci konukları

Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, geleceğin teminatı olan öğrencilere belediyenin kapılarının sona kadar açık olduğunu söyledi.  Ziyarete gelen öğrencilerin belediye başkanı seçilmeden önce kendi öğrencileri olduğunu ifade eden, "Belediye başkanlığı görevim öncesi Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda görev yapıyordum. 3-B sınıfındaki öğrencilerimin ziyareti beni çok mutlu etti. Belediyemizin kapısı öğrenci ve öğretmenlerimize sonuna kadar açık" dedi.  Ziyaret sonrası Yılmaz, öğrencilere çeşitli hediye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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