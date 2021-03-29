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Başkandan öğrencilere hediye

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü kapsamında düzenlenen İstiklal Marşını en iyi okuma yarışmasına katılan tüm öğrencileri tebrik edip, hediyeler verdi.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:18
Başkandan öğrencilere hediye

Akdağmadeni Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen öğrenciler arası İstiklal Marşı okuma yarışmasına katılan tüm öğrencileri Belediye Başkanı Yalçın, aileleriyle birlikte Ak Konak’ta ağırladı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin davet edildiği anlamlı programa Belediye Başkanı Yalçın ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hidayet Ceylan ve Bekir Kadim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı. Akdağmadeni Salebi ve çeşitli ikramlar eşliğinde öğrencilerle sohbet eden Yalçın, ‘’Milli şuur ve vatan sevgisiyle yetişen nesiller bizlerin gelecekteki en büyük gücü olacaktır. İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasına gösterilen ilgi ve minik yavrularımızın, gençlerimizin içindeki heyecan bizleri oldukça memnun etmiştir. Bugün burada ağırladığımız öğrencilerimize de bir söz vermek istiyorum. Pandemi sürecini geride bıraktığımızda öğrencilerimizin tarihimizi ve vatanımızın hangi zor şartlarda kazanıldığını daha iyi anlamaları ve geçmişimizi unutturmamak adına belediye olarak Çanakkale’ye yapılacak bir gezi düzenleyeceğiz. Eğitime ve geleceğimize yapacağımız yatırım bizler için her şeyden önemlidir’’ dedi. Öğrencilere hediyeleri verilip, başarı dilendi.  

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Başkandan öğrencilere Hediye
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