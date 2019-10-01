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Başkandan Alperenlere Tavsiye

YOZGAT Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak Alperen Ocaklarında düzenlediği toplantıda genç alperenler ile bir araya geldi.

Başkandan Alperenlere Tavsiye

YOZGAT Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak Alperen Ocaklarında düzenlediği toplantıda genç alperenler ile bir araya geldi.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Başkandan Alperenlere Tavsiye

Yeni eğitim-öğretim  döneminin başlamasıyla birlikte Alperen Ocakları da ocak faaliyetlerini başlattı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, Alperen Ocakları mensubu öğrencilerin birinci vazifesinin mensubu olduğu bölüm ve okulu üstün dereceyle tamamlamak olduğunu vurguladı. Ocak Başkanı Çıtak, “Bizlere düşen ise buradaki öğrenim döneminiz boyunca sizlere maddi ve manevi her zaman yardımcı olmaktır. Alperen Ocakları milli ve manevi değerlerin anlatıldığı ilim ve irfan yuvalarıdır. Bize ve size düşen ise buralarda kendimizi bu değerler üzerine yetiştirip, devlete ve millete hayırlı ve faydalı bireyler olabilmektir. Rabb'im bizleri bu doğrultuda dümdüz ve dimdik yaşayanlardan eyler inşallah. Bu vesile ile hepinize hayırlı, gayretli ve çalışmasının emeğini aldığınız bir öğretim dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.

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Başkandan Alperenlere Tavsiye
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