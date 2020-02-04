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Başkan, eğitim yılını kutladı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle, okul ziyaretinde bulundu.

Başkan, eğitim yılını kutladı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle, okul ziyaretinde bulundu.

04 Şubat 2020 Salı 03:36
Başkan, eğitim yılını kutladı

Başkan Ekinci, Agahefendi İlköğretim okulu öğrencilerini ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu. Çocuklarla sohbet ederek, isteklerini soran Belediye Başkanı Ekinci, çocuklara Sorgun Belediyespor'un atkısını hediye etti. 

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BaşkanEğitim Yılını Kutladı
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