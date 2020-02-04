Başkan, eğitim yılını kutladı

Başkan Ekinci, Agahefendi İlköğretim okulu öğrencilerini ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu. Çocuklarla sohbet ederek, isteklerini soran Belediye Başkanı Ekinci, çocuklara Sorgun Belediyespor'un atkısını hediye etti.
04 Şubat 2020 Salı 03:36
SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle, okul ziyaretinde bulundu.
Başkan Ekinci, Agahefendi İlköğretim okulu öğrencilerini ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu. Çocuklarla sohbet ederek, isteklerini soran Belediye Başkanı Ekinci, çocuklara Sorgun Belediyespor'un atkısını hediye etti.