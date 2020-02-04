Başkan, eğitim yılını kutladı

Başkan Ekinci, Agahefendi İlköğretim okulu öğrencilerini ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu. Çocuklarla sohbet ederek, isteklerini soran Belediye Başkanı Ekinci, çocuklara Sorgun Belediyespor'un atkısını hediye etti.