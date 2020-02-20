Başkan daveti geri çevirmedi

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette öğrenciler Başkan Köse’ye yakın ilgi gösterdi. Tek tek sınıfları dolaşan Köse, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Köse, “Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Batuhan, bizlere sosyal medya aracılığı ile ulaşarak bir davette bulundu. Bizde seve seve bu davete icabet ettik. Öğrencilerimize, çocuklarımıza ayrı bir sevgimiz var. Onlar bu şehrin, ülkemizin aydınlık geleceği olacaklar. Çocuklarımızla oldukça güzel zaman geçirdik. Bizlerden istekleri oldu. Hepsine cevap vermeye çalışacağız. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Okul ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.