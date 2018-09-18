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Başkan Amca Hediyesi

YOZGAT Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Başkan Amca Hediyesi

YOZGAT Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
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Başkan Amca Hediyesi

Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın katılımıyla Erbazlar Konağında ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Yozgat Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, okul çantası ve kırtasiye malzemesi sıkıntısı yaşamadı. İhtiyaç sahiplerine görevliler tarafından çanta ve malzeme yardımı yapıldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kazım Arslan, her yıl belediyenin bu faaliyeti yürüttüğünü ifade etti. Bu kapsamda 400 ilk ve ortaokul öğrencisine yardımda bulunduklarını ifade eden Başkan Arslan, “Okula başlayan her evladımız eksiksiz ve sıkıntısız ders başı yapsın istedik. Ders kitaplarını zaten devletimiz temin ediyor. Biz de ihtiyaç sahibi evlatlarımızın diğer eksikliklerini tamamlayarak, sorunsuz bir şekilde ders başı yapmalarını sağlamış olduk” şeklinde konuştu.
Çanta ve kırtasiye malzemelerine kavuşan minikler, Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür etti.
 

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