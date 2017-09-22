-Başkan Amca desteği

Yozgat Belediyesi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilkokul, ortaokulu ve ilse öğrencilerinden oluşan 400 çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulunduklarını belirtti.

Başkan Kazım Arslan, Yozgatlı her çocuğun kendileri için kıymetli olduğunu ve hepsinin sorunsuz bir ortamda eğitim alarak, geleceğe güvenle hazırlanmalarını istediklerini kaydetti.

Başkan Arslan, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtılmasıyla, velilerin büyük bir külfetten kurtulduğunu ancak buna rağmen bazı ailelerin defter, kalem, silgi gibi öğrencilerin diğer ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belediye olarak tespit ettiklerini söyleyerek,

“Burada da biz devreye girdik ve ilimizde böyle bir desteğe ve katkıya ihtiyacı olan 400 evladımıza kırtasiye yardımı gerçekleştirdik. Sembolik olarak meclis salonumuzda öğrencilerimize dağıtım yaptık ama asıl dağıtımı sosyal yardım birimimiz her eve ulaşarak gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.