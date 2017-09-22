Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104415
ALTIN
145.495
DOLAR
3.4860
STERLİN
4.7308
EURO
4.1821

-Başkan Amca desteği

Yozgat Belediyesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Kazım Arslan ihtiyaç sahibi çocukların eğitim-öğretime sorunsuz başlayabilmesi için kırtasiye yardımı gerçekleştirdi.

-Başkan Amca desteği

Yozgat Belediyesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Kazım Arslan ihtiyaç sahibi çocukların eğitim-öğretime sorunsuz başlayabilmesi için kırtasiye yardımı gerçekleştirdi.

22 Eylül 2017 Cuma 07:07
81 Okunma
-Başkan Amca desteği

Yozgat Belediyesi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilkokul, ortaokulu ve ilse öğrencilerinden oluşan 400 çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulunduklarını belirtti.

Başkan Kazım Arslan, Yozgatlı her çocuğun kendileri için kıymetli olduğunu ve hepsinin sorunsuz bir ortamda eğitim alarak, geleceğe güvenle hazırlanmalarını istediklerini kaydetti.

Başkan Arslan, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtılmasıyla, velilerin büyük bir külfetten kurtulduğunu ancak buna rağmen bazı ailelerin defter, kalem, silgi gibi öğrencilerin diğer ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belediye olarak tespit ettiklerini söyleyerek,

“Burada da biz devreye girdik ve ilimizde böyle bir desteğe ve katkıya ihtiyacı olan 400 evladımıza kırtasiye yardımı gerçekleştirdik. Sembolik olarak meclis salonumuzda öğrencilerimize dağıtım yaptık ama asıl dağıtımı sosyal yardım birimimiz her eve ulaşarak gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Hayırlı olsun
-Hayırlı olsun
Mektebim’de renkli açılış!
Mektebim’de renkli açılış!
Bozdağ’dan gençlere tavsiye
Bozdağ’dan gençlere tavsiye
Bozok’un beyaz melekleri
Bozok’un beyaz melekleri
Trafikte ‘eğitim’ mesaisi
Trafikte ‘eğitim’ mesaisi
Kalem seti dağıtıldı!
Kalem seti dağıtıldı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim