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Başer, eğitimciler buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Memur-Sen Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen istişare ve motivasyon toplantısı kapsamında, Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’ndeki etkinliğe katıldı, öğrencilerle sohbet edip, taleplerini aldı.

Başer, eğitimciler buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Memur-Sen Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen istişare ve motivasyon toplantısı kapsamında, Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’ndeki etkinliğe katıldı, öğrencilerle sohbet edip, taleplerini aldı.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Başer, eğitimciler buluştu

Milletvekili Başer, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve öğrencilerle olmaktan mutlu olduğunu belitti. Eğitimin aslında kalkınmanın, gelişmenin, teknolojinin ve erdemin temeli olduğunu ifade eden Başer, "Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu nedenle bizim yapmamız gereken vatanına milletine, devletine bayrağına, kutsallarına saygılı bir şehir olan Yozgat'ın evlatlarına devletin imkanlarını en iyi şekilde sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz’’ dedi.
ÇITAMIZI YÜKSELTECEĞİZ
AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat merkez ve köyleri Okul Müdürleri ‘İstişare ve Değerlendirme’ toplantısına da katıldı.  Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şubesi tarafından organize edilen, geniş katılımın olduğu toplantıda okulların fiziki durumları, ihtiyaçları ve başarı oranları gözden geçirildi. Okul Müdürleri okulları hakkında tek tek açıklama yaparak ihtiyaçlarını ve gelecek hedeflerini belirtti. Milletvekili Yusuf Başer,  bir ülkenin bilgi toplumu haline gelmesinin,  gelişmesinin, ilerlemesinin ve sanayii toplumu haline gelmesinin yegane yolunun eğitimden geçtiğini vurguladı. Ülkelerin ancak insana yatırım yaparak geliştiğini, sanayileştiğini, bilgi ve sevgi toplumu haline gelebildiğini vurgulayan Başer,  bu nedenle en büyük yatırım insana yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

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