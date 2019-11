Başer'den kutlama

Milletvekili Başer, mesajında öğretmenler gününü kutlarken şu ifadelere yer verdi

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri ‘’Öğretmenler Günü’’ olarak kutlanmaktadır. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Öğretmenlerimiz, en zor şartlarda dahi geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın eğitiminin yanı sıra Anadolu'nun en ücra köşesindeki insanlarımıza ulaşarak, fedakârlığın en büyüğünü göstermişlerdir. Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyerek, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayretini göstermişlerdir.

Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin dört bir yanına bilimin ve medeniyetin ışığını yaymakta olan Öğretmenlerimiz; kalplerimizde, zihinlerimizde, hatıralarımızda saygın ve ayrıcalıklı bir yere sahip oldukları gibi ülkemizin ve milletimizin gelişimi için hayati öneme sahipsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli varlığımız olan siz değerli öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Büyüyen her fidanda, açılan her çiçekte kokunuz; geçmişte ve gelecekte iziniz var.