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Başarıya teşekkür

BAŞKENT Müzik Evi sponsorluğunda Türkiye geneli Güzel Sanatlar Liseleri arası Klasik Gitar yarışmasında dereceye yapan öğrenciye Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, teşekkür edip, başarı diledi.

Başarıya teşekkür

BAŞKENT Müzik Evi sponsorluğunda Türkiye geneli Güzel Sanatlar Liseleri arası Klasik Gitar yarışmasında dereceye yapan öğrenciye Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, teşekkür edip, başarı diledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Başarıya teşekkür

İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, yurt genelinden 37 okul ve 80 öğrencinin katıldı. Yarışmada Yozgat’ı temsil eden Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğrencisi Abdullah Hatipoğlu Türkiye 3’üncüsü olmuştu. Hatipoğlu, öğretmeni ve Okul Müdürü ile birlikte Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Yazıcı, Okul Müdürü ve müzik öğretmenine teşekkür belgesi, Hatipoğlu’na da hediye verdi, başarı diledi. 

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