Başarıya teşekkür

İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, yurt genelinden 37 okul ve 80 öğrencinin katıldı. Yarışmada Yozgat’ı temsil eden Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğrencisi Abdullah Hatipoğlu Türkiye 3’üncüsü olmuştu. Hatipoğlu, öğretmeni ve Okul Müdürü ile birlikte Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Yazıcı, Okul Müdürü ve müzik öğretmenine teşekkür belgesi, Hatipoğlu’na da hediye verdi, başarı diledi.