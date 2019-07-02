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BAŞARIYA PLAKET

SARAYKENT Şehit Beytullah Yeşilay Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Nur Kaplan, Liseye Geçiş Sistemi olan LGS sınavında göstermiş olduğu olağanüstü başarı ile toplam 90 sorunun tamamını doğru olarak cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

BAŞARIYA PLAKET

SARAYKENT Şehit Beytullah Yeşilay Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Nur Kaplan, Liseye Geçiş Sistemi olan LGS sınavında göstermiş olduğu olağanüstü başarı ile toplam 90 sorunun tamamını doğru olarak cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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BAŞARIYA PLAKET

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, başarılı öğrenciyi tebrik edip, plaket takdiminde bulundu. Hatice Nur Kaplan’ı plaket töreninde Okul Müdürü babası Murat Kaplan da yalnız bırakmadı. Hatice Nur Kaplan, özellikle planlı ve düzenli çalışmanın önemine değinerek, 8’inci sınıfın hayatını şekillendirmede çok önemli olduğunun her zaman bilincinde olduğunu söyledi. Kaplan, ‘Okuldaki öğretmenlerimin verdiği derslerin üzerine kişisel olarak araştırmalar yaparak, kitap okuyarak ve bol bol sorular çözerek yeni bilgiler ekleyerek kendimi geliştirmeye çok dikkat ettim. Bana ve kardeşime çok güzel bir çalışma ortamı sunan babamın da başarımda çok büyük etkisi oldu. Buradan özellikle bende çok büyük hakkı bulunan ve elinden geleni esirgemeyerek sağlam bir temel oluşturan ilkokul öğretmenim Gülsüm Serin’e özellikle teşekkür ediyorum’ dedi. 
Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan da, Saraykent'te yükselen başarı grafiğinden dolayı duymuş olduğu memnuniyetin altını çizdi. Ceylan, ‘Sene başında şube müdürlerimiz ve eğitim kurumu yöneticilerimiz ile yapmış olduğumuz planlamaların neticesinde almış olduğumuz olumlu sonuçlar eminim ki bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yapacağımız çalışmalarda bizleri daha da motive edecektir. Başarı yüzdemizin artmasında emeği geçen eğitim kurumu yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz’ diye konuştu. 
 

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