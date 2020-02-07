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Başarıya ödül

SARIKAYA ilçesinde başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Başarıya ödül

SARIKAYA ilçesinde başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

07 Şubat 2020 Cuma 03:23
Başarıya ödül

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik kazanım değerlendirme sınavı yapıldı. Öğrencilerin durumlarını görmek, gelişimlerini izlemek, eksikliklerini tespit edip, önlem almak üzere yapılan sınav ile öğrenciler gerçek sınav ortalamalarında hazırlanmaya çalışıldı. Sınav sonrasında yapılan değerlendirmede başarılı bulunan öğrencileri Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş makamında kabul etti. Yoldaş, öğrencilerle bir süre sohbet edip, başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. 

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Başarıya ödül
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