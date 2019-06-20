Başarıya Ödül

Düzenlenen tören ile 72 öğretmene Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından ‘Başarı’ belgesi verildi. Başarı Belgeleri Sorgun Öğretmenevinde yapılan törenle dağıtıldı. Ödül törenine Kaymakam Mustafa Altınpınar ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum şube müdürleri de katıldı.