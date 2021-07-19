Başarıya ödül

Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘OkuYOZ’ projesi kapsamında il düzeyinde dereceye girerek öğrencileri Kaymakam Yıldız makamında ağırladı. İlkokullarda birinci Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan Kerim Talha Ünal ile ortaokul düzeyinde Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulundan Ecrin Nisa Ünal birinci oldu. TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ‘Yatağa Mahkum Olan Hayatlar’ adlı projesi ile Kayseri Bölge Finallerinde 1. Olup, finale kalan Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu ve aynı zamanda Boğazlıyan BİLSEM’de okuyan Muhammed Kaygısız’a Kaymakam Yıldız tarafından ödülleri takdim edildi.