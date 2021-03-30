Başarıya ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde ‘On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ sloganıyla şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmaya Kadışehri ilçesinden katılan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlk ve Ortaokulu öğrencileri derece yaptı. Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, eseri dereceye girerek Yozgat’ı temsilen bölge finaline kalan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Tanrıkulu'nu tebrik etti, hediyesini verdi, bölge finalinde başarılar diledi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da, ‘’Birliğimizin teminatı olan İstiklal Marşımızın gençlerimizin zihninde yerleşmesi için böyle güzel bir etkinliği düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, öğrencilerimizi hazırlayan idareci ve öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.