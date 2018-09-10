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Başarısıyla dikkat çekiyor

ÇAYIRALAN ilçesinde doğan ve çocukluğunda internetle hiç tanışamayan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş, kendi çabasıyla öğrendiği kodlama sistemindeki başarısı ile Mars keşif aracı yapan en genç ekibe dahil oldu.

Başarısıyla dikkat çekiyor

ÇAYIRALAN ilçesinde doğan ve çocukluğunda internetle hiç tanışamayan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş, kendi çabasıyla öğrendiği kodlama sistemindeki başarısı ile Mars keşif aracı yapan en genç ekibe dahil oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Başarısıyla dikkat çekiyor

Kayseri’de yaşayan 17 yaşındaki Yozgatlı Elif Mars, Mars keşif aracı yapan en genç ekibe dahil oldu Defter ve kalemle kodlama yapmaya başlayan Elif, şu anda gizli buzlanmaya karşı yapay zeka üzerinde çalışıyor. Çayıralan ilçesine bağlı Curali köyünde doğan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş, köylerinde internet olmadığı için çocukluğunda internetle tanışamadı. Kendi imkanları ile öğrendiği kodlama sistemini geliştiren Güneş, Ancha Space’de yazılımcı olarak çalışmaya başladı. Mars keşif aracı yapan ekibin içerisinde yer alan Elif Eda Güneş’in azmi görenleri kendine hayran bıraktı.  Hikayesini anlatan Güneş, “Yozgat’ın internet çekmeyen küçük bir köyünde doğdum ve yazılım hayatım orada başladı. İnternet olmadığı için ve bu işi de öğrenmek istediğim için defter ve kalemimle birlikte kodlamaya başladım. Daha sonra bilgisayarıma ve internetime kavuştum, online ortamlarda kendimi geliştirmeye devam ettim” dedi. 
İleride de akademisyen olmak istediğini söyleyen Güneş, “Şuan Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın destekleriyle Mustafa Akcanca ve Tuğberk Günver ile birlikte Erciyes Teknopark’ta proje geliştiriyorum” diyerek yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.
Yurt dışında çalışmak istemediğini vurgulayan Güneş, “Kesinlikle yurt dışında çalışmak istemiyorum. Ülkem adına çalışmak, benim gibi insanlarla birlikte projeler geliştirerek ülkemin teknoloji devi haline gelmesini istiyorum. Bunun için de bilimsel çalışmalar desteklenmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
 

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