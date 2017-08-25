Başarısı marka oldu

Mektebim Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Başer, TEOG ve YGS-LYS’de ortaya çıkan başarının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

TEOG’da 2016-2017 öğretim yılında 8’inci sınıflarda 56 öğrencinin TEOG sınavına girdiğini hatırlatan Başer; “56 öğrencimizden 9 tanesi tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmuştur. Yerleştirme sonuçlarına göre 29 öğrencimiz fen liselerine 27 öğrencimizde Anadolu liselerine yerleşerek muhteşem bir başarıya imza atmışlardır. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

YGS-LYS sonuçlarını da değerlendiren Başer, şunları kaydetti: “2016-2017 öğretim yılında Anadolu lisemiz üniversite sınavlarında harika bir başarı elde etmiştir. Öğrencimiz Osman Emre Karaaslan Yozgat birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini kazanmıştır” diye konuştu.

SONUÇLAR

Mektebim Koleji bünyesinde sınavlara hazırlanan ve başarı elde eden öğrencilerin yerleştikleri üniversite ve bölümleri şöyle:

“6 öğrenci tıp fakültesi, 1 öğrenci diş hekimliği, 4 öğrenci hukuk fakültesi, 9 öğrenci mimarlık-mühendislik fakültesi, 2 öğrenci İİBF, 1 öğrenci psikoloji, 1 öğrenci veterinerlik, 1 öğrenci eğitim fakültesi, 1 öğrenci havacılık bölümlerine yerleşti. “