Başarılı personele teşekkür

Personel, 2018-2019 döneminde hizmet verilen hasta sayısı, tedavi, ev ziyaretleri ve nüfusa göre verilen hizmet alan hasta sayısı verileriyle Türkiye sayısal veri standartları üzerinde hizmet verdi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaneye gönderilen başarı belgeleri, mevcut personele dağıtıldı, tayini çıkan personele de vekalet yoluyla, kendilerine iletilmek üzere arkadaşlarına teslim edildi.