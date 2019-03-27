8’inci sınıf öğrencilerine yönelik programa emekli öğretmenlerden, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı, eğitimci-yazar Ahmet Sargın ile Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Çetin katıldı. Eğitim öğretimin önemi, eğitimde başarılı olmanın yolları ve hayat hazırlanmak için kitap okumanın gereği üzerinde duran konuk yazarlar, öğrencilerin sorularına da cevap verdi. Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ekrem Gürer, Müdür Yardımcısı Hanifi Ayyarkın, Okulun Rehber Öğretmeni Harun Cankurtaran ve Meslek Dersleri Öğretmeni Atilla Yılmaz’ın da hazır bulunduğu sohbet toplantısına son sınıf öğrencileri katıldı. Konuk eğitimci yazarlar, eğitim ve öğretimin önemi, başarılı olmanın yolları, hayata hazırlanmanın ve hayatı kazanmanın yolları- kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi üzerinde durdu. Öğretmenlerin okul anılarının da gündeme geldiği sohbet toplantısında öğrenciler konuklara sorular sorarak sohbetin ilgiyle takip edilmesini sağladı.