Başarılı oldular

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Programcılığı Programı öğrencileri, Antalya'da gerçekleştirdiği film kampında çekimleri tamamlanan Dilhûn adlı belgesel film 19. Uluslararası Bangladeş Film Festivali'nin Kısa ve Bağımsız Film Seçkisine kabul edildi. Antalya Konyaaltı Hurma mahallesinde bu yaz çekimleri tamamlanan filmin yönetmenliğini Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, bölüm öğrencilerinden Faruk Can Koç, Görüntü Yönetmenliğini Ömer Ertürk, senaristliğini ise Abdullah Sancaktar üstlendi. Antalya'da 20 yıl önce ormanın içinde yer alan doğal kaynak suyun yanına bir işletme açan Necip Pöze'nin hayatını anlatan belgesel, ormanların yok olması, kaynak suyun azalması ve insanların küçük yeşil alanlara hapsolmasını konu alıyor. Festivale 60 ülkeden gönderilen birçok film arasında ilk iki yüze giren belgesel film Bangladeş'te ve festivalin resmi sitesinde çevrimiçi olarak gösterilecek. Film ekibi ise festival organizasyonu tarafından Bangladeş’te ağırlanacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Radyo-Televizyon Programcılığı Programında öğrencilerin göstermiş olduğu uluslararası başarıdan dolayı tebrik etti. Karadağ, bu başarının bir şeylere inanmanın ve kararlılıkla çalışmanın sonucu olduğu ifade ederek, üniversitemizi uluslararası arenada da görünür kılacak olan belgesel filmin yönetmenliğini üstlenen akademisyen Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’yı ve öğrencilerini kutladı, başarı diledi.