Başarılı oldular

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonun yapmış olduğu Türkiye 1. Oyuncu Beyinler Turnuvası Ortaokul Kategorisinde Yozgat’tan da iki öğrenci katılım gösterdi. Yozgat Merkez Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Başer, 6 bin 719 öğrenci arasından Türkiye 2. Oldu. Muhammed Furkan Coşkun ise Türkiye 26. Olarak Yozgat’a döndü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerle birlikte danışman öğretmeni Ahmet Köser ve öğrencilerin ailelerini tebrik etti, emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.