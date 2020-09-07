Başarılı öğrencileri ağırladı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi. Büşra Şahin Tıp Fakültesi, Elif Anar - Berke Nuh Şahin Diş Hekimliği, Davut Yılmaz - Burak Berke Ak Hukuk Fakültesi, Nuran Avşar Eczacılık Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Ak Konak’ta öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, “Birçok alanda yanında olduğumuz gençlerimize destekten hiçbir zaman kaçınmadık ve onların daha iyi şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün burada birçok önemli bölümde eğitim görecek ve meslek hayatına başladıklarında ilçemizi de temsil edecek gençlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu süreçte gençlerimizin sürekli olarak yanında olan fedakar ailelerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. Başkan Yalçın, öğrencilerin yeni bir hayata yelken açtığını, bu süreçte daha nice başarılara imza atacaklarından hiç şüphesinin bulunmadığını belirtti. Yalçın, ‘’İlçemiz ve genç öğrenci kardeşlerimize iyi bir örnek olacaksınız. Eğitim süreniz tamamlandıktan sonra Akdağmadeni’ne hizmet etmenin haklı gururunu yaşayacaksınız’’ diye konuştu. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Yalçın, öğrencilere tablet bilgisayar ve çeşitli hediyeler verip, yeni eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.