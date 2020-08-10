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Başarılı öğrencilere ödül

Yerköy ilçesinde Liselere Geçiş Sınavında başarılı olan öğrenciler Kaymakam Mustafa Karaca tarafından ödüllendirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:19
Başarılı öğrencilere ödül

YERKÖY ilçesinde, 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nda başarı gösteren öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Mustafa Karaca, öğrencilere hediye verdi. Kaymakam Karaca, ‘’Çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri mutlu ediyor. Sizlerin azim ve çalışkanlığı ülkemizin geleceği açısından da büyük önem arz ediyor. Öğrencilerimizi, onları yetiştiren okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin ilerideki eğitim ve öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum" dedi. Kaymakam Karaca, öğrenci ve velileriyle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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Başarılı öğrencilere ödül
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