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Başarılı öğrencilere belge

BOZOK Üniversitesi’ne bağlı fakültelerine 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılında, birincilikle yerleşen 8 öğrenciye Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgeleri, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey tarafından verildi.

Başarılı öğrencilere belge

BOZOK Üniversitesi’ne bağlı fakültelerine 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılında, birincilikle yerleşen 8 öğrenciye Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgeleri, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey tarafından verildi.

01 Aralık 2017 Cuma 07:05
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Başarılı öğrencilere belge

Rektör Karacabey, bu yıl fakültelere birincilik ile yerleşen 8 öğrenciyi tebrik etti, fakültelerinden de birincilik ile mezun olmaları temennisinde bulundu.
Karacabey, fakültelerine birincilikle yerleşen Arzu Buse Ünal, Emin Aydın, Halil İbrahim Sarpkaya, Tuğçe Kurucu, Elif Çulha, Hilal Orhan, Hatice Rana Şahin’e Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç tarafından imzalanan başarı belgelerini takdim etti.

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