Başarılı öğrencilere belge

Rektör Karacabey, bu yıl fakültelere birincilik ile yerleşen 8 öğrenciyi tebrik etti, fakültelerinden de birincilik ile mezun olmaları temennisinde bulundu.

Karacabey, fakültelerine birincilikle yerleşen Arzu Buse Ünal, Emin Aydın, Halil İbrahim Sarpkaya, Tuğçe Kurucu, Elif Çulha, Hilal Orhan, Hatice Rana Şahin’e Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç tarafından imzalanan başarı belgelerini takdim etti.