Başarılı eğitimci Didim’de…

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi doğumlu olan Recep Akdemir, Sarıkaya’daki başarılı kariyerinin ardından sırasıyla Niğde ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde yer aldı. Son olarak Muğla Marmaris İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Akdemir, Didim İlçe Milli EĞitim Müdürlüğü görevine atandı.

RECEP AKDEMİR KİMDİR

12.09.1969 Yozgat / Boğazlıyan doğumludur. İlk, orta ve Lise öğrenimini Nevşehir Kozaklı İlçesinde, Ön lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Kırşehir Eğitim Y.Okulu’nda tamamladı. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Lisansını Tamamladı. 1990–1994 yıllarında Antalya Korkuteli, 1995–2007 yıllarında Yozgat Sarıkaya ilçesinde sınıf öğretmenliği, 2007 yılı ile 2011 yılları arasında okul müdürlüğü, 2012 yılı ile 2014 yılları arası Niğde Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. 08.10.2014 tarihinde annesinin rahatsızlığı ve tedavisi sebebiyle İlçe milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Eğitim Uzmanı olarak göreve başladı. 26.09.2016 tarihinde Muğla ili Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 31 Mayıs 2017 tarihinde başladı.

Akdemir evli ve üç çocuk babasıdır.