Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106825
ALTIN
146.023
DOLAR
3.5179
STERLİN
4.5370
EURO
4.1308

Başarılı eğitimci Didim’de…

Yozgat’ta bir dönem başarılı çalışmaları ile eğitime önemli katkılar sağlayan Recep Akdemir, Muğla’nın Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. 

Başarılı eğitimci Didim’de…

Yozgat’ta bir dönem başarılı çalışmaları ile eğitime önemli katkılar sağlayan Recep Akdemir, Muğla’nın Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Ağustos 2017 Cuma 07:05
21 Okunma
Başarılı eğitimci Didim’de…

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi doğumlu olan Recep Akdemir, Sarıkaya’daki başarılı kariyerinin ardından sırasıyla Niğde ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde yer aldı. Son olarak Muğla Marmaris İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Akdemir, Didim İlçe Milli EĞitim Müdürlüğü görevine atandı. 
RECEP AKDEMİR KİMDİR 
12.09.1969 Yozgat / Boğazlıyan doğumludur. İlk, orta ve Lise öğrenimini Nevşehir Kozaklı İlçesinde, Ön lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Kırşehir Eğitim Y.Okulu’nda tamamladı. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Lisansını Tamamladı. 1990–1994 yıllarında Antalya Korkuteli, 1995–2007 yıllarında Yozgat Sarıkaya ilçesinde sınıf öğretmenliği, 2007 yılı ile 2011 yılları arasında okul müdürlüğü, 2012 yılı ile 2014 yılları arası Niğde Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. 08.10.2014 tarihinde annesinin rahatsızlığı ve tedavisi sebebiyle İlçe milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Eğitim Uzmanı olarak göreve başladı. 26.09.2016 tarihinde Muğla ili Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı.  Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 31 Mayıs 2017 tarihinde başladı. 
Akdemir evli ve üç çocuk babasıdır.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
8 bin öğrenci katıldı
8 bin öğrenci katıldı
YİMEV'de görev değişikliği
YİMEV'de görev değişikliği
Bilgilerini yarıştıracaklar
Bilgilerini yarıştıracaklar
ilim aldılar…
ilim aldılar…
Neden boş kaldı?
Neden boş kaldı?
Yeniden ‘Merkez’ oldu
Yeniden ‘Merkez’ oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim