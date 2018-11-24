Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813

Başarılı çalışmalara teşekkür

SARIKAYA Fatih İlköğretim Kurumu öğretmenlerinden Didem Köse’nin, başarılı çalışmaları ile eğitim-öğretime katkıda bulunması karşılıksız bırakılmadı.

Başarılı çalışmalara teşekkür

SARIKAYA Fatih İlköğretim Kurumu öğretmenlerinden Didem Köse’nin, başarılı çalışmaları ile eğitim-öğretime katkıda bulunması karşılıksız bırakılmadı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:33
10 Okunma
Başarılı çalışmalara teşekkür

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğretmen Didem Köse’ye, e-twinning projeleri ile öğrencilerinde oluşturduğu farkındalıktan dolayı teşekkür belgesi verdi. Öğretmen Köse’nin, Sınıfı laboratuvar ortamına dönüştürerek, her hafta bir deney yaptığı, deneyleri öğrencilere yaptırarak, onlara yaparak, yaşayarak öğrenme, analiz etme, düşünme ve gözlemleme gibi beceriler kazandırmayı hedeflediği kaydedildi. Bununla birlikte, istendik davranışı (değerlerimizi) drama yoluyla öğretmeye çalıştığı ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Başarılı çalışmalara Teşekkür
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Rektörün minik konukları
Rektörün minik konukları
Hasta öğrenciye ‘güneş’ oldu
Hasta öğrenciye ‘güneş’ oldu
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
Öğretmenler günü
Öğretmenler günü
Anadolu Lisesi belgelendi
Anadolu Lisesi belgelendi
Başkanlık devir teslimi yapıldı
Başkanlık devir teslimi yapıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim