Başarılı çalışmalara teşekkür

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğretmen Didem Köse’ye, e-twinning projeleri ile öğrencilerinde oluşturduğu farkındalıktan dolayı teşekkür belgesi verdi. Öğretmen Köse’nin, Sınıfı laboratuvar ortamına dönüştürerek, her hafta bir deney yaptığı, deneyleri öğrencilere yaptırarak, onlara yaparak, yaşayarak öğrenme, analiz etme, düşünme ve gözlemleme gibi beceriler kazandırmayı hedeflediği kaydedildi. Bununla birlikte, istendik davranışı (değerlerimizi) drama yoluyla öğretmeye çalıştığı ifade edildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:33
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