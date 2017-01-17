Başarıları karşılıksız kalmadı

Yemeğe Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Halıcı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen programda katılımcılara öğlen yemeği ikram edildi.

Başarılı olan öğrenciler ödüllerini Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Halıcı’nın ellerinden aldılar.

Milli Eğitim Müdürümüz Saim Kuş, en güzel toplantıların bu tür başarı ödüllerinin verildiği organizasyonlar olduğunu söyledi.

Başarılı öğrencilere “Bizlerde sizlerin başarılarıyla gururlanıyoruz” diye seslenen Kuş, şöyle konuştu:

“Hayata yaşanılacak en güzel şeylerden bir tanesi emeğin karşılığını almaktır. Sizlerde çok çaba gösterdiniz ve hayatınızın bir geçiş evresi olan TEOG sınavını başarı ile sonuçlandırdınız. Ben bu başarıda emeği olan başta sizler olmak üzere herkesi kutluyor nice başarılar temennisinde bulunuyorum.”

Yerköy İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök de, elde ettikleri başarıdan ötürü öğrencileri tebrik etti.

TEOG sınavı süresince büyük emek sarf edip öğrencilerin başarıya ulaştığını kaydeden Şengök;

“Azmin ve çok çalışmanın önünde hiçbir şeyin duramayacağı inancındayım. Eğitim bir ekip işidir. Ben buradan okuldaki hizmetli personelinden ,öğretmenleri ve okul müdürlerini kutluyor eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu