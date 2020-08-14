Başarı trendi yükseliyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları değerlendirmesine göre son üç yılda 250 üniversiteyi geride bırakarak 3 bin 16’ıncı sıradan 2 bin 766’ıncı sıraya yükseldiği kaydedildi. Bozok Üniversitesi, daha önce de Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 108 devlet üniversitesi arasından 21. Sırada, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansı sıralamasında 15 üniversite arasında ise 2’inci sırada yer almıştı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, göreve geldiği ilk günden bu yana Üniversitenin inanarak, başarıya odaklandığını ifade ederek, “Bugün eğer bir başarı hikâyesi yazılacaksa önce bu başarıya inanmanın sonrasında ise bu inanç ve azimle çalışan kadrolarımızın eseridir” dedi. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Karadağ, yaptıkları çalışmaları daha ileriye taşıma noktasında destek verenlere teşekkür etti.